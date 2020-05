Resten eeuwenoude boerderij gevonden op Goeree-Overflakkee

Archeologen zijn bij de werkzaamheden rond de provinciale weg N215 bij Dirksland op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee gestuit op mogelijke resten van een groot boerderijcomplex uit de zestiende eeuw, meldt de gemeente.

„Een unieke vondst”, zegt provinciaal archeoloog van Zuid-Holland René Proos. „Alles wijst erop dat dit een gebouw is uit de beginperiode van de polder de Oude Plaat, drooggelegd in 1480.” Van deze boerderijen zijn niet veel voorbeelden in Nederland bekend.

De gemeente Goeree-Overflakkee laat weten blij te zijn met de vondst, omdat die nieuwe kennis en inzichten kan brengen over de ontwikkeling van het eiland en de polders. De gemeente hoopt dat een link gelegd kan worden met de vondst van de muntschat in 2018 door Arco Hoekman uit Dirksland. Hij vond 3000 zilveren munten uit de periode 1300 tot 1500, de grootste laatmiddeleeuwse muntenschat die ooit in Nederland is gevonden.