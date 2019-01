Restauratie IJsselkogge begonnen

Op de werf Batavialand in Lelystad is de restauratie begonnen van het wrak van de IJsselkogge die begin 2016 uit de IJssel bij Kampen werd gehaald. De conservering van het met water verzadigde scheepswrak uit de late middeleeuwen gaat zes jaar duren.

In de eerste drie jaar wordt het water in het hout geleidelijk vervangen door PEG, een wasachtige substantie. Daardoor behoudt het scheepswrak zijn vorm. Daarna wordt het hout langzaam gedroogd en wordt de hoge luchtvochtigheid in de conserveringsruimte stukje bij beetje verlaagd tot normale waarden, waarna het schip kan worden tentoongesteld.

Koggen waren de handelsschepen van de Hanzetijd. Kampen was destijds een van de machtigste steden in Noordwest-Europa. De gevonden IJsselkogge is 26 meter lang en 8,5 meter breed en is door archeologen omschreven als een internationaal belangrijke vondst. Het schip is vermoedelijk omstreeks het jaar 1400 expres afgezonken om slib tegen te houden, zodat de vaargeul in de IJssel openbleef.