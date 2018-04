Restauratie Domtoren duurt 5 jaar

De restauratie van de beroemde Domtoren in hartje Utrecht gaat vijf jaar duren en zeker 37 miljoen euro kosten. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw. Veel bak- en natuursteen moet onder meer worden vervangen. De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd.

Beeldbepalende details zoals balustrades en timpanen zijn slecht en moeten worden aangepakt. Roestende trekankers in de lantaarn moeten vernieuwd. Ook voeg- en schilderwerk staat op de lange lijst van werkzaamheden. De komende vijftig jaar moet de toren veilig zijn, met behoud van cultuurhistorische waarde.

„De kosten waren even slikken, maar het is ondenkbaar dat we het werk niet doen. Het is een investering voor de toekomst”, zei wethouder Paulus Jansen op een persbijeenkomst. Het Rijk en de provincie dragen bij aan de miljoenen die nodig zijn. Ook worden door crowdfunding en fondsen extra werkzaamheden gefinancierd zoals nieuwe verlichting.

De gemeente begint nu een aanbesteding. Dat wordt volgens de wethouder ‘spannend’, want aannemers hebben het druk. Dit jaar nog wordt de toren ingepakt in steigers. De restauratie begint medio 2019. De Dom blijft toegankelijk voor bezoekers. „Het voordeel van bouwliften rond de toren is dat mensen die slecht ter been zijn ook naar boven kunnen”, aldus de wethouder.