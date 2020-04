Restaurants Jamie Oliver voorgoed dicht door coronacrisis

Jamie’s Italian in Rotterdam en Den Haag, een restaurantconcept van tv-chef Jamie Oliver, sluiten per direct voorgoed de deuren. Dat laat de de directie van Italian Food Concepts Netherlands woensdag weten.

„Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken mogelijk zelfs maanden, in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft er voor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants”, zo luidt de verklaring. Het besluit voor de definitieve sluiting komt een dag nadat het kabinet bekend had gemaakt dat de maatregelen voor de horeca nog tot minstens 28 april worden verlengd.

De Britse chef Jamie Oliver werd in de jaren negentig bekend door zijn tv-show The Naked Chef. Naast zijn kookboeken opende hij wereldwijd restaurants, maar vooral in Groot-Brittannië gingen deze in voorgaande jaren al failliet. Olivers restaurant Fifteen in Amsterdam, een franchise van de Londense variant, ging in 2016 over de kop.