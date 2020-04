Restaurants en hotels Fletcher weer open

Fletcher Hotels gaat de hotels, inclusief de restaurants, weer openen. Afgelopen weekend waren er al elf geopend. De keten vindt dat dit goed is gegaan en daarom volgen de overige van de ruim honderd Fletcher-hotels ook.

Hoewel restaurants en bars in Nederland gesloten moeten blijven, mogen hotels wel geopend zijn. Daarbij is het toegestaan om de restaurants en bars in de hotels voor hotelgasten te openen, mits er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand.

Vanaf 15 maart gingen de hotels van de keten gefaseerd dicht, zegt topman Rob Hermans van het bedrijf. „We zien inmiddels hoe andere ondernemers als bouwmarkten en supermarkten omgaan met de 1,5 meter samenleving en we zagen hoe we dat bij de restaurants konden toepassen.”

In de hotels zijn de bar, de receptie en het restaurant zo aangepast dat gasten altijd op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. In de restaurants zijn afzettafels gecreëerd, waardoor het bedienend personeel op 1,5 meter afstand van de gasten blijft. Onder meer ongebruikte vergaderzalen zijn bij de restaurants getrokken.

De afgelopen weekend geopende hotels, die verspreid over heel Nederland zitten behalve in Zeeland, hadden volgens Hermans een bezettingsgraad van zo’n 40 procent. „We hadden er ook niet heel erg hard aan getrokken nog. Het was voor ons om te kijken hoe werkt het. We hadden liever een halfvol dan een vol hotel, vooral om te kijken hoe die 1,5 meter werkt in het restaurant en de keuken. En daar zijn we heel tevreden over.” Volgens de topman is er inmiddels een run ontstaan voor de zomer, aangezien het ernaar uitziet dat het overgrote deel van de Nederlanders dit jaar vakantie in eigen land zal vieren.

Over een bezetting van 100 procent is ook nagedacht. Zo kunnen de restaurants niet allemaal een bezetting van 100 procent hebben en is er dus een deurbeleid ingevoerd, vertelt de topman. „En we verwachten dat in de zomer veel mensen gebruik gaan maken van roomservice. Die hebben we vereenvoudigd, zodat gasten 24 uur per dag ontbijt, lunch en diner op hun kamer kunnen bestellen.”