Restaurant Heerjansdam gesloten na zestien coronagevallen

Interieur van kerkgebouw De Hoeksteen, waar de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) Barneveld samenkomt. Ondanks dat het gebouw qua zitplaatsen een van de grootste kerken van Nederland is, leidt het groeiende aantal (doop)leden tot ruimtegebrek. Daarom zijn er nu plannen om een kerkgebouw voor een ggiN in Kootwijkerbroek te bouwen. beeld RD, Anton Dommerholt