Restaurant Egmond-Binnen door brand verwoest

Bij een restaurant in Egmond-Binnen heeft een grote uitslaande brand gewoed. Het horecapand, dat was gevestigd in een monumentale boerderij, is verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer bestreed het vuur in het pand aan de Oude Schulpweg met veel materieel en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar bijgebouwen. Een woordvoerder van de brandweer meldde zaterdagmorgen dat de brand onder controle is, maar dat het nablussen nog tot het eind van de ochtend of begin van de middag gaat duren.

Na het uitbreken van de brand adviseerde de veiligheidsregio omwonenden in een straal van 500 meter ramen en deuren dicht te houden omdat er veel rook vrij kwam. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.