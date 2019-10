Restanten orkaan Lorenzo richting Nederland

Nederland krijgt vrijdag te maken met de restanten van wat nu nog orkaan Lorenzo is. De orkaan teistert nu nog de Azoren. Eenmaal hier beland, zal het geen orkaan of storm meer zijn, maar een normale depressie met veel regen, aldus Weeronline.

In de loop van de nacht van donderdag op vrijdag gaat het vanuit het westen regenen en dit regengebied trekt overdag over het land naar het oosten. Er wordt 10-20 millimeter verwacht.

De gemiddelde windsnelheid van Lorenzo is nu nog 150 kilometer per uur. Dat betekent dat het een orkaan is van categorie 1, de laagste. Afgelopen zondag was het nog een orkaan van de zwaarste categorie. Donderdag bereikt Lorenzo het westen van Ierland als een zware storm, windkracht 10. De windstoten hebben dan nog wel orkaankracht en liggen rond de 130 kilometer per uur, verwacht Weeronline.

Terwijl hij in kracht afneemt, trekt de storm vervolgens over Engeland richting ons land. Nadat Lorenzo is gepasseerd volgt zondag een volgende oceaandepressie, met opnieuw kans op flink wat regen.