Restanten bolwerk Kamper brug ontdekt

Bij graafwerkzaamheden bij het station van Kampen zijn resten van een sluisje opgegraven. Volgens stadsarcheoloog Alexander Jager was dit een onderdeel van de gracht rondom het bolwerk dat de Kamper stadsbrug in de 17e eeuw beschermde.

„Het is voor het eerst in mijn leven dat ik zoiets opgraaf’”, zegt de stadsarcheoloog. Het spoor tussen Kampen en Zwolle wordt opgeknapt en van bovenleidingen voorzien. De bij die werkzaamheden opgedoken restanten van een sluis kwamen als een verrassing. „Het idee was dat met de aanleg van de sporen alles grondig was afgegraven, maar dit bleek niet het geval”, aldus Jager.

Op een befaamde stadskaart van Joan Blaeu uit 1649 is aan de overkant van de stad een bolwerk met gracht te zien. Ook het sluisje staat hierop afgebeeld. Die vesting ter bescherming van de Stadsbrug werd in 1589 aangelegd. „Die sluis regelde de waterstand in de gracht”, vertelt Jager.

In 1664 werd een trekvaart aangelegd tussen Kampen en Zwolle waarmee de sluis een tweede functie kreeg. Tot 1939 voeren hier schepen door richting de Mastenbroekerpolder. De laatste restanten van de sluis verdwenen in 1982 onder een betonnen plaat waarover het toen vernieuwde spoor is aangelegd.

Hoe oud de sluisresten precies zijn, valt niet te achterhalen, zegt Jager. Na het slechten van het bolwerk bleef het wachthuis nog lang in functie als herberg, waar vandaan de trekschuit vertrok. Dit gebouw verdween bij de aanleg van de Zwolseweg.

De gevonden restanten van het bolwerk verdwijnen ook weer uit het zicht, maar blijven wel bewaard door er een constructie overheen te zetten, overeenkomstig de wens van de archeoloog om dit waardevolle restant te behouden.

Jager verwacht niet dat bij de overige werkzaamheden aan het spoor nog zo’n vondst wordt gedaan. Hij zou graag nader onderzoek doen naar wat er nog meer over is van het bolwerk.