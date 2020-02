‘Reserveer alvast een laadpaal als je gaat skiën’

De voorjaarsvakantie is begonnen in het midden en het zuiden van Nederland, en dat betekent dat duizenden mensen richting de Alpen en het Sauerland gaan om te skiën. Vaak met benzine- en dieselauto’s, maar ook met elektrische auto’s. Dat kan, maar elektrische rijders moeten zich wel goed voorbereiden op hun trip, zegt de ANWB.

Vakantiegangers met een elektrische auto moeten onder meer zorgen dat ze op tijd de goede laadpassen hebben aangevraagd. Niet elke Nederlandse laadpas is ook in het buitenland te gebruiken. Ook is het handig om alvast een laadpaal bij de vakantie-accommodatie te reserveren. „Zeker in vakantieperiodes kan het voorkomen dat er meer vraag dan aanbod is”, aldus de ANWB.

De meeste elektrische auto’s hebben een bereik van ongeveer 400 kilometer. Dat betekent dat vakantiegangers onderweg zeker twee of drie keer moeten stoppen om de accu op te laden. „Met elektrische auto’s moet je altijd het laden plannen, dat is een dril die de elektrische autorijder al kent. Bij een vakantie is het hooguit een langer traject.”

In landen als België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn voldoende laadpalen te vinden, zeker langs de autoroute en de Autobahn. Via routeplanners kunnen mensen daar naartoe navigeren. „Maar rij de accu niet helemaal leeg, stop tijdig zodat je energie overhoudt.”

Elektrische rijders moeten er tijdens de wintersportvakantie ook rekening mee houden dat de accu eerder leeg is. „Accu’s kunnen slecht tegen kou, de capaciteit loopt terug en de actieradius wordt dus minder. Je zult ook in files terechtkomen. Bovendien hebben mensen vaak een dakkoffer op hun auto, dat is ook slecht voor het energieverbruik, net als het gewicht van bagage in de auto.”

De ANWB heeft een routeplanner, waar vakantiegangers hun laadpunten kunnen inplannen. Daarnaast zijn er apps als Chargemap, Smoov, Fastned, Plugsurfing en NewMotion.