Republikeins Genootschap wil dat koning miljoeneninkomen inlevert

Het Republikeins Genootschap roept de koning op om zijn miljoeneninkomen in te leveren. Met een online petitie wil de organisatie voor elkaar krijgen dat het salaris van het staatshoofd voortaan binnen de balkenendenorm (rond de 200.000 euro per jaar) valt.

Willem-Alexander krijgt in 2021 bijna 1 miljoen euro, en hoeft hierover geen belasting te betalen. Ook is de verwachting dat hij er volgend jaar zo’n 5 procent op vooruitgaat, een veel hogere koopkrachtstijging dan de 0,8 procent die de gemiddelde Nederlander volgens berekeningen van het Centraal Planbureau krijgt.

„Zo’n enorme uitkering past niet meer bij deze tijd en is al helemaal niet te verklaren nu we als land door een diepe crisis gaan waarin iedereen inlevert”, aldus voorzitter Floris Müller. Ook Máxima, Beatrix en Amalia zouden er volgens de vereniging goed aan doen om een deel van hun inkomen in te leveren. Als het genootschap 20.000 handtekeningen binnen heeft, willen de republikeinen de petitie voorleggen aan de Tweede Kamer met het verzoek om het salaris van de koning te verlagen.