Reps schreef beste jongerenboek

Het boek De dag die nooit komt van Oliver Reps is verkozen tot het Beste Boek voor Jongeren 2019, in de categorie Nederlandstalig. In de categorie ‘vertaald’ ging de prijs naar ‘Wit konijn Rode wolf’ geschreven door Tom Pollock, in de vertaling van Esther Ottens.

De schrijvers krijgen ieder 2500 euro. Een vijfkoppige jongerenjury koos hun boeken uit de voorselectie van vijf boeken, samengesteld door een vakjury.

„De dag die nooit komt heeft maar weinig bladzijden, toch is er plek voor emotie en referenties naar de huidige popcultuur. In combinatie met uitstekend uitgedachte personages creëert dit een ijzersterk verhaal”, aldus jongerenjuryvoorzitter Rosalie de Beus (17) over het boek van Reps.

„‘Wit konijn Rode wolf’ zit vol met doordachte puzzels en raadsels. Dankzij de kleinste details gecombineerd met een rustige schrijfstijl komt er een spannend verhaal over de zoektocht naar waarheid tot stand”, aldus De Beus verder.

De toekenning had plaats aan de vooravond van de Boekenweek voor Jongeren.