Reproductiegetal coronavirus zakt van 1,40 naar 1,20

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald naar 1,20. Vorige week stond dit op 1,40 en de week ervoor was het 1,29. Het is niet duidelijk waardoor het getal daalde, want het aantal besmettingen stijgt snel.

Bij een reproductiegetal van 1,2 zorgen 100 coronapati├źnten ervoor dat 120 anderen de ziekte oplopen, en die besmetten op hun beurt 144 mensen.

Hoewel het getal gedaald is, ligt de onderste grens ervan nog steeds boven de 1 en dat betekent dat het virus zich nog steeds verspreidt.

Is het getal lager dan 1 dan dooft de uitbraak langzaam uit. In februari en maart, toen het virus in Nederland opdook en in korte tijd veel mensen ziek werden, lag het reproductiegetal rond de 2. Met name in Noord-Brabant werden in korte tijd duizenden mensen ziek. Op 16 maart zakte het reproductiegetal tot onder de 1. Op die dag begonnen mensen met thuiswerken, bleven scholieren thuis en sloten restaurants, caf├ęs en sportverenigingen hun deuren.