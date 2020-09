Reproductiegetal coronavirus verder gestegen

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus is verder gestegen naar 1,38, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend. In de vorige wekelijkse coronarapportage van het RIVM stond het R-getal nog op 1,17, een week daarvoor op 1.

Het reproductiegetal geldt als een belangrijke indicator voor de snelheid waarmee het virus zich onder de bevolking verspreidt. Het drukt uit hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld infecteert. Onder de 1 dooft de verspreiding na verloop van tijd uit, boven de 1 grijpt het juist sneller om zich heen. Een ’R’ van 1,38 betekent dat te verwachten valt dat 100 mensen die het virus bij zich dragen het doorgeven aan 138 mensen, die het op hun beurt doorgeven aan 188 anderen.

Omdat het meest recente R-getal erg onzeker is, kijkt het RIVM bij de berekening altijd twee weken terug. De ’R’ die nu wordt gerapporteerd, is dus die van 28 augustus. Daarnaast houdt het instituut een marge aan: het kan met 95 procent zekerheid zeggen dat het reproductiegetal tussen de 1,29 en 1,47 ligt. 1,38 ligt precies in het midden van die bandbreedte.