Repen uit de schappen om salmonella

Omdat er mogelijk salmonella in zit, wordt Natural Bar fruit & nut (50 gram) per direct uit de schappen van de Hema gehaald. Vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kan salmonella schadelijk zijn voor de gezondheid. De producent vraagt klanten de reep niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed.

De producent, Hand2mouth, haalt om dezelfde reden ook repen met de naam Eat Natural Brazil & sultana with peanuts and almonds terug. In alle gevallen gaat het volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om repen met diverse houdbaarheidsdata. De besmetting geldt niet voor andere repen van deze merken.

Vrijdag waarschuwde supermarktketen Jumbo voor salmonella in een kruidenmix. Deze Mix Indiase Garam Masala van het eigen merk werd uit de schappen gehaald.