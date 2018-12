„Reorganisatie verpleging en verzorging RST verloopt positief”

RST Zorgverleners heeft bij de reorganisatie van de afdelingen verpleging en verzorging bijna alle cliënten en medewerkers een nieuwe plek kunnen geven. „Het lastigst zijn de gebieden waar we de laatste christelijke zorgaanbieder zijn”, zegt RST-bestuurder Boudewijn.

Door de herstructurering moet de organisatie financieel weer gezond worden. „Dit jaar draaien we nog verlies, maar veel minder dan in de voorgaande jaren.”

Voor de winstgevende takken kraamzorg en huishoudelijke hulp blijft de situatie ongewijzigd. Bij verpleging en verzorging gaat de RST zich echter richten op zogeheten kerngebieden als Staphorst, Rijssen, Urk, Veluwe, Barneveld en omstreken, Veenendaal/Ede en omstreken, Neder-Betuwe, Drechtsteden-West en Zuid-Beveland/Reimerswaal. In andere regio’s worden de cliënten aan andere zorgaanbieders overgedragen. Het betreft bijna 200 van de 4000 à 5000 cliënten. De meesten hebben volgens Boudewijn inmiddels een nieuwe plek gekregen. „De operatie verloopt voorspoedig.” De RST trekt zich terug uit onder meer Schouwen-Duiveland, het oostelijk deel van de Drechtsteden, Elburg en Genemuiden. „De afstanden tussen cliënten zijn er te groot en daarom kan onze thuiszorg er niet kostendekkend werken.”

Als probleemgebieden noemt de bestuurder de regio boven de A12 tussen Gouda en Utrecht en de streek die globaal wordt begrensd door Lexmond, Gorinchem, Zaltbommel en Geldermalsen. „We zijn in die twee gebieden echter de laatste christelijke thuiszorgaanbieder. Het doet wel pijn als er geen zorg meer geboden kan worden vanuit een organisatie die bij de identiteit van de cliënten past.”

De wijziging treft zo’n 80 van de 1200 medewerkers. „De meesten hebben we een andere plek kunnen geven, intern of bij een collega-organisatie.”

Werkdruk

De reorganisatie is volgens Boudewijn nodig om het grootste deel van de verpleging en verzorging overeind te kunnen houden. „De financiering van de thuiszorg blijft een probleem; daar zou de overheid echt iets aan moeten doen. Er is dit jaar een forse financiële injectie in de verpleeghuiszorg geweest. Dat heeft de thuiszorg ook nodig, zeker om het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen, te realiseren.

Extra geld zou gebruikt kunnen worden om het imago van de sector te verbeteren, zodat er meer medewerkers de zorg instromen. „Vooral vanwege de hoge werkdruk zie je mensen vertrekken.”

Overigens mogen christelijke organisaties niet klagen als ze zien hoeveel vrijwilligers en mantelzorgers er in de achterban beschikbaar zijn. „Bij andere zorgaanbieders is dat een groter probleem. Dat kan echter ook bij ons toenemen: de vergrijzing in deze groep neemt ook toe en als het aantal tweeverdieners groeit, hebben mensen minder tijd beschikbaar.”

Volgens de RMU is er geen sociaal plan afgesloten om collectief in de gevolgen voor het personeel te voorzien. „In een aantal gevallen wordt er overleg gevoerd om tot een oplossing te komen.”

Handvol

Volgens voorzitter Bouw van de cliëntenraad is de reorganisatie zorgvuldig uitgevoerd. „Sommige cliënten moesten aan een niet-christelijke zorgaanbieder worden overgedragen, maar ook in die regio’s krijgen ze dan soms toch een christelijke zorgverlener over de vloer. In enkele gevallen zijn een cliënt en zijn zorgverlener als duo naar een andere organisatie overgegaan. Niemand hoeft met onzekerheid het nieuwe jaar in; vorige week wachtte nog slechts een handvol cliënten op een nieuwe plek. Natuurlijk hadden we het liefst gezien dat iedereen RST-zorg had behouden, maar in de gegeven situatie hadden we geen reden om afwijzend te adviseren.”