Reorganisatie bij BNR Nieuwsradio vanwege coronacrisis

BNR Nieuwsradio, onderdeel van de FD Mediagroep, gaat vanwege de coronacrisis reorganiseren. De ingreep gaat ten koste van twintig arbeidsplaatsen, waarvan iets minder dan de helft vaste banen zijn. Daarmee valt het totale personeelsbestand van BNR met ongeveer een vijfde terug, laat algemeen directeur Eugenie van Wiechen van de FD Mediagroep weten in Het Financieele Dagblad.

„Corona heeft geleid tot een flinke teruggang in advertentieomzet. Omdat BNR hiervan geheel afhankelijk is voor zijn inkomsten, moeten we nu helaas maatregelen nemen”, zegt ze. De nieuwszender gaat zich nu concentreren op de actualiteit en het duiden van zakelijk en economisch nieuws.

De ingreep hangt volgens BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark niet alleen samen met de coronacrisis. Ze wijst erop dat nieuws steeds meer digitaal geconsumeerd wordt. De podcasts en de digitale kanalen van BNR laten dan ook groei zien, aldus Van Ark.