Renswoudense exposeert met koninklijke bedankkaartjes

In de bibliotheek in Scherpenzeel is tot eind mei een bijzondere verzameling van Ria Kooy uit Renswoude te zien: 38 bedankkaartjes van de koninklijke familie. „De Oranjes staan een beetje boven het volk, maar zijn toch heel benaderbaar.”

De oudste kaart is uit 1955. „Veel zegen op dit Kerstfeest wordt u toegewenscht door Pr. Wilhelmina”, staat er handgeschreven op. Met foto én handtekening.

„Ooit van familie gekregen”, zegt Ria Kooy (66). Ze bezit zo’n vijftig bedankkaartjes van de Oranjes. „De meeste ontving ik als reactie op een felicitatiekaart van mij.”

U stuurt het Koninklijk Huis veel felicitaties?

„Alleen bij bijzondere gelegenheden. Een geboorte, een huwelijk, een jubileum. En dan net zo’n kaartje als ik aan anderen verstuur. „Hartelijk gefeliciteerd” schrijf ik er meestal op.

Dan krijg ik een foto met kaart terug. Vaak met handtekening. Die is wel voorbedrukt. Er is ook geen beginnen aan om alle kaarten zelf te tekenen, dat begrijp ik.

Kaarten van koningin Beatrix en koning Willem-Alexander zijn zonder handtekening. Omdat ze vorst zijn, wellicht. Ik vraag me overigens wel eens af of de Oranjes zelf mijn kaarten te zien krijgen. Het loopt immers allemaal via hun secretariaat.”

Wanneer begon u ermee?

„Met de verloving van prins Maurits in 1997. Ik hoorde op een Oranjebeurs van die kaartjes. Van Juliana en Bernhard heb ik er geen. In hun tijd was ik er niet zo mee bezig.”

Het Koninklijk Huis heeft uw warme belangstelling?

„Toen ik een jaar of 12 was, gaven kennissen van mijn moeder me een ansichtkaart met koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana erop.

Mijn moeder was ook wel koningsgezind. De Oranjes horen bij de geschiedenis van ons land. Ze staan een beetje boven het volk, maar zijn toch heel zichtbaar. En ook wel benaderbaar, zoals Willem-Alexander en Máxima zich opstellen. Beatrix was wat afstandelijker, ze kwam echt als een koningin over.

Maar ik loop de Oranjes niet achterna als ze ergens op bezoek zijn, dat weer niet. Van al die drukte houd ik niet zo.”

U verzamelt meer van hen?

„Foto’s vooral. Ook dvd’s, boeken. En prullaria, meest gekregen: wandbordjes, bekers, glazen, koektrommels met afbeeldingen. Maar dat staat allemaal niet in m’n huiskamer, hoor. Ik ben niet iemand die het huis ermee vol zet.”

Dit jaar al een kaart verstuurd?

„Binnenkort gaat er één naar Pieter van Vollenhoven. Die wordt eind deze maand 80. Om de vijf jaar krijgt hij met zijn verjaardag van mij een kaart. Ik vind hem een aardige, sympathieke man.”

