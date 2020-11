Renovatie Wantijbrug Dordrecht afgerond

De renovatie van de Wantijbrug in Dordrecht is na elf maanden afgerond. Rijkswaterstaat heeft de brug volledig vernieuwd, waardoor de brug beter is toegerust op al het verkeer dat erover heen rijdt.

De beweegbare brugdelen zijn vervangen voor zwaardere delen die zijn uitgerust met een geluiddempende onderkant, het beton is gerepareerd en er is een nieuw bedieningssysteem.

De brug sloot op 20 januari. Twee en een halve maand lang mochten er geen auto’s of vrachtwagens over de Wantijbrug. Bewoners van de regio werd gevraagd op een andere manier naar het werk te gaan of thuis te werken. Volgens Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht hebben veel mensen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer of zijn ze met de fiets gegaan.

Voordat het nieuwe bedieningssysteem gebruikt kan worden, moeten daar eerst mensen voor worden opgeleid. Vanwege de coronacrisis duurt dat langer dan was gepland. Daardoor kunnen boten naar verwachting pas vanaf 18 december onder de brug door en alleen als daar minimaal 24 uur van tevoren een aanvraag voor is ingediend.

Rijkswaterstaat is de komende jaren druk bezig met het renoveren van veel bruggen. De Wantijbrug was de eerste in Zuid-Holland en veel gebruikte technieken zullen ook bij de renovatie van andere bruggen en sluizen worden ingezet.