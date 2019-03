Renovatie Waalbrug van start

De grootscheepse renovatie van de Waalbrug in Nijmegen begint maandag. De werkzaamheden zouden al medio 2018 beginnen, maar het werk moest worden uitgesteld omdat de schadelijke stof chroom-6 in de verf van de brug bleek te zitten.

Rijkswaterstaat gaat de komende anderhalf jaar op de Nijmeegse brug uittesten hoe chroomhoudende verf veilig, maar ook snel en effectief verwijderd kan worden. Dat is nodig, omdat op veel meer bruggen en wegen en zelfs op vuurtorens en boeien verf met chroom-6 is gebruikt. Dat is onder meer het geval op de Afsluitdijk, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam en de vuurtoren van Egmond aan Zee.

„Voor het verwijderen van asbest bestaan allerlei protocollen, maar voor het wegschuren van verf met chroom-6 is er nog niks. Dat gaan we nu samen met anderen ontwikkelen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op de Waalbrug zijn nu extra maatregelen genomen om veilig te kunnen werken. Die maatregelen nemen ook veel extra ruimte in beslag, zodat het oorspronkelijke plan om de hele brug berijdbaar te houden in de prullenbak is verdwenen. Vanaf eind maart tot eind 2020 is er in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar aan de buitenkant van de brugoverspanning. Zwaar verkeer moet een andere brug gebruiken. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen verwachten veel verkeershinder door het werk aan de brug.

Na 2020 begint Rijkswaterstaat aan „de grootste klus”: het schilderen van de brugconstructie. Hoelang dat gaat duren, is afhankelijk van de uitkomst van de testen. Het aantreffen van chroom-6 maakt de klus, die voor 36 miljoen euro was aangenomen, ook duurder.