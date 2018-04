Renovatie tunnels Amsterdam kost veel meer

Amsterdam krijgt een flinke financiële tegenvaller voor de kiezen. De renovatie van zowel de IJtunnel als de Piet Heintunnel pakt veel duurder uit dan is gebudgetteerd. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders donderdag heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

Met name de geplande opknapbeurt van de Piet Heintunnel, de aansluiting tussen de A10 (Zeeburg) en de Piet Heinkade in het centrum, gaat veel meer kosten: er moet 38 miljoen euro bij, waardoor het totaalbedrag uitkomt op 85 miljoen. De lopende renovatie van de IJtunnel vergt 3,6 miljoen extra, waarmee de totale kosten oplopen tot 58,7 miljoen. In beide gevallen gaat het om „onvermijdelijke investeringen”, aldus B en W. Die zullen worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente.

In het geval van de IJtunnel worden de meerkosten veroorzaakt doordat er aanvullend werk moet worden gedaan dat niet was begroot, zoals voorzieningen voor brandveiligheid. Bij de Piet Heintunnel is sprake van een waslijst aan extra posten. Er zijn meer ventilatoren en camera’s nodig. De bliksemafleider en de ‘videowall’ in de Verkeerscentrale moeten worden vervangen en er is extra budget nodig voor het tunnelbesturingssysteem.

B en W wil alles in het werk stellen om nieuwe tegenvallers te voorkomen. Zo wordt oud-minister Cees Veerman aangesteld als projectcommissaris. Hij gaat zich gevraagd en ongevraagd bemoeien met grote civieltechnische projecten (bruggen, tunnels, wegen) in de stad. Eerder adviseerde Veerman ook al over de toekomst van de Noord-Zuidlijn, nadat daar grote problemen waren gerezen.

Verder laat het college uitzoeken waarom er meermalen aanvullend krediet moest worden gevraagd, welke lessen te trekken zijn en hoe de rolverdeling tussen gemeente en markt beter kan.

Deze tegenvaller is niet de grootste kostenoverschrijding op het gebied van infrastructuur waar Amsterdam mee te maken heeft gehad. Dat is de Noord-Zuidlijn; die kost 3,1 miljard euro waar 1,4 miljard was begroot.