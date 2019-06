Renovatie Piet Heintunnel 31 miljoen duurder

De geplande opknapbeurt van de Piet Heintunnel in Amsterdam gaat veel meer kosten dan was verwacht. In een raming van vorig jaar repte de gemeente Amsterdam van een investering van 85 miljoen euro. Wethouder Sharon Dijksma (verkeer) meldde woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat daar nog eens 31 miljoen euro bij komt.

Dijksma legt uit dat het renoveren van de tunnel duurder uitvalt omdat de prijzen in de bouwsector zijn gestegen en omdat de kosten voor ingenieurs en ander technisch personeel zijn opgelopen.

Door wetgeving die per 1 mei van kracht is geworden, voldoet de Piet Heintunnel vanaf die datum niet meer aan de wettelijke eisen. De omgevingsdienst gedoogt de situatie tot het begin van de renovatie in 2021.

De Piet Heintunnel ging in 1997 open. De tunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland.