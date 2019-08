Renovatie Maastunnel in Rotterdam afgerond

De Maastunnel, de belangrijkste oeververbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid, gaat na een twee jaar durende renovatie maandag weer in beide richtingen open voor het gemotoriseerd verkeer. Dagelijks rijden zo’n 60.000 voertuigen door de tunnel, op zeer drukke dagen zelfs 100.000.

De omvangrijke renovatie en restauratie van beide autobuizen begon op 3 juli 2017. Het wegdek werd vervangen en is nu, net als vroeger, geel van kleur. Veel wandtegels, een onderscheidend kenmerk van de tunnel, waren kapot en zijn vervangen door replica’s. De werkzaamheden kostten ruim 262 miljoen euro.

De verbinding onder de Nieuwe Maas werd in 1942 officieel in gebruik genomen. De verkeerstunnel is de oudste van Nederland en een Rijksmonument. Technici van de gemeente Rotterdam reisden naar Hamburg, Londen en New York om kennis op te doen. Ze zagen daar voorbeelden van geboorde tunnels, een dure methode die bij de aanleg bovendien veel mensenlevens kostte. Een afgezonken tunnel in de Amerikaanse staat Michigan diende uiteindelijk als voorbeeld.

De Maastunnel is de eerste afgezonken tunnel van Nederland. Losse tunneldelen, gemaakt op een bouwdok, werden over de rivier aangevoerd en stuk voor stuk afgezonken.

Vóór de aanleg van de Maastunnel was het verkeer aangewezen op veerdiensten en ophaalbruggen tussen het stadscentrum en Rotterdam-Zuid.

Nu de renovatie is voltooid, voldoet ook de techniek in de tunnel aan alle nieuwe wettelijke veiligheidseisen. De tunnelbuizen werden om beurten aangepakt, waardoor steeds één tunnelbuis beschikbaar was. Zo bleef het Erasmus Medisch Centrum in de binnenstad bereikbaar.

Nu het gemotoriseerd verkeer vanaf maandag weer in twee richtingen door de Maastunnel kan, gaan de komende tijd de fietstunnel en voetgangerstunnel op de schop.