Renovatie alle grafstenen op Sovjet Ereveld

Alle 865 grafstenen op het Sovjet Ereveld in Leusden worden de komende drie jaar vervangen. Op veel stenen staat geen of een onjuiste naam of datum en dat wordt verbeterd. De Russische regering steekt 300.000 euro in de renovatie, die nog dit jaar van start gaat.

Op het ereveld in Leusden liggen voornamelijk militairen uit de voormalige Sovjet-Unie, die in de Tweede Wereldoorlog van het Oostfront naar werkkampen in Duitsland en Nederland werden gestuurd en die daar om het leven kwamen.

Onderzoeker Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld heeft meer dan 20 jaar gezocht naar de juiste identiteit van alle slachtoffers. Dat leverde meer dan driehonderd nieuwe namen op, veel andere schrijfwijzen en tal van data.

Om het hele karwei te klaren is nog ruim 50.000 euro nodig. Reiding en de Oorlogsgravenstichting, beheerder van het ereveld, rekenen erop dat de Nederlandse regering het ontbrekende bedrag aanvult, aangezien Nederland eigenaar is van het enige ereveld voor Russische oorlogsslachtoffers in ons land.