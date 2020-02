Renkum kan komst jongeren Hoenderloo Groep niet betalen

Renkum kan de komst van jongeren van de Hoenderloo Groep naar de Gelderse gemeente niet betalen. Als er acht jongeren naar een tehuis in Oosterbeek komen, kost dat de gemeente al bijna 1,5 miljoen euro per jaar extra. Renkum wil van verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten hoe hij dat probleem gaat oplossen, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de bewindsman.

Zorginstelling Pluryn besloot in december om de Hoenderloo Groep voor jongeren met een complexe psychiatrische problemen te sluiten. Sommige van de tweehonderd jongeren kunnen naar huis, maar voor de meesten wordt een nieuwe plek in een instelling gezocht. Het orthopedagogisch behandelcentrum Jan Pieter Heije in Oosterbeek, ook van Pluryn, is zo’n locatie. Volgens Renkum onderzoekt Pluryn of er bij dat behandelcentrum een nieuwe groep voor jongeren van Hoenderloo geopend kan worden. Een groep bestaat uit acht jongeren.

„De gemeente moet daarvoor 500 euro per jongere per dag financieren. De gevolgen van de sluiting van de Hoenderloo Groep pakken voor ons financieel extreem nadelig uit. Dat kunnen we de inwoners niet meer uitleggen”, aldus het Renkumse gemeentebestuur. Renkum moet al fors bezuinigen omdat er bijzonder veel geld naar zorg gaat. Dat komt doordat er in de Veluwse gemeente opvallend veel instellingen zijn gevestigd.