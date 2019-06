René Moerland wordt hoofdredacteur van NRC

René Moerland wordt de nieuwe hoofdredacteur van NRC. Hij volgt Peter Vandermeersch op, die in september vertrekt. Moerland (49) is momenteel nog correspondent Europese Unie in Brussel voor NRC.

Naast hoofdredacteur krijgt hij ook de functie van statutair directeur van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl. Moerland werkt sinds 2000 bij NRC, onder meer als politiek verslaggever in Den Haag, als correspondent in Parijs en als chef van diverse redacties. Hij leidde in 2015 de vernieuwing van nrc.next en de samenvoeging van de nrc.next-redactie met die van NRC Handelsblad. In 2016 was hij betrokken bij de nieuwe digitale en papieren strategie. Sinds september zit hij in Brussel.

"Ik ben blij en vereerd om leiding te gaan geven aan NRC Media: een innovatief mediabedrijf dat zichzelf blijvend hoge normen oplegt", zegt Moerland in een reactie. "We bereiken een groeiend publiek met journalistiek van vertrouwde waarde en op die weg gaan we verder. Inhoudelijk moet NRC echt een thuis zijn voor mensen die graag zelf hun mening vormen."