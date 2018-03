Remmelt de Boer informateur in Kampen

Oud-wethouder en voormalig Eerste Kamerlid Remmelt de Boer (ChristenUnie) is benoemd tot informateur van een nieuwe coalitie in Kampen. Zijn voordracht is door alle fracties aanvaard.

De Boer was van 2001 tot 2006 wethouder in Kampen. Daarna was hij tussen 2007 en 2011 lid van de Eerste Kamer. Hij werd voorgedragen door grootste partij ChristenUnie. De partij bleef met zes zetels de grootste in de Overijsselse gemeente. De bevindingen van De Boer zullen in openbaarheid worden besproken, zo meldden de partijen dinsdag.