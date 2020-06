Remkes wordt toezichthouder Rijksuniversiteit Groningen

Johan Remkes wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De 69-jarige bestuurder begint op 1 september aan zijn nieuwe functie. Remkes is nu nog waarnemend burgemeester van Den Haag. Hij neemt daar op 1 juli afscheid. Zijn partijgenoot van de VVD Jan van Zanen wordt dan beëdigd in de Hofstad.

Remkes was het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws. Niet alleen als tijdelijk burgervader van Den Haag, maar ook als voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat onlangs zijn eindadvies aan het kabinet uitbracht. Volgens het college moet het kabinet een halvering van de stikstofuitstoot voor 2030 wettelijk vastleggen, zodat de natuur kan herstellen.

De VVD’er werd geboren in het Groningse dorp Zuidbroek. Hij studeerde zelf economie aan de RUG en was van eind jaren zeventig tot in de jaren negentig actief in de Groningse politiek. Hij was gemeenteraadslid van de stad Groningen, lid van Provinciale Staten en gedeputeerde. Later werd hij Tweede Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken.

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur van de universiteit.