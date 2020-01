‘Remkes wijst de weg naar opening Lelystad Airport’

De extra stikstofuitstoot die wordt veroorzaakt door de openstelling van Lelystad Airport kan volgens de actiegroep Lelystad Airport Moet Door best gecompenseerd worden. De commissie-Remkes geeft aan hoe dat kan en daarmee is de laatste onzekere factor voor de openstelling weggenomen, zegt de actiegroep.

De groep verzet zich woensdag tegen berichten van tegenstanders van het aanstaande vliegveld voor vakantievluchten. Die menen dat op grond van het advies van de commissie-Remkes zal blijken dat de stikstofuitstoot die het vliegveld veroorzaakt veel te hoog is en dat opening daarom onmogelijk is. Lelystad Airport Moet Door vindt dat niet eerlijk en stelt dat anderen het advies van de commissie misbruiken.

In de actiegroep hebben ondernemers en inwoners van Flevoland zich verenigd. Zij vinden dat opening van het vliegveld cruciaal is voor de economische infrastructuur van de provincie. De provincie Flevoland denkt er ook zo over. „Er ligt nu al jaren een afspraak tussen bewindslieden, bedrijfsleven en inwoners en het is nu tijd om te leveren”, aldus de voorstanders van Lelystad Airport.

Lelystad Airport moet het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen. Volgens de voorstanders is de luchthaven daar helemaal klaar voor. Zij willen dat het ministerie voortvarend aan de slag gaat met het advies van Remkes. „We hebben recht op een betrouwbare overheid”, menen zij.