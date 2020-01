Remkes: Verbod knalvuurwerk en vuurpijlen

Knalvuurwerk en vuurpijlen moeten worden verboden. Dat zei waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes zondag in tv-programma Buitenhof. Hij sluit zich aan bij een eerder pleidooi van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor een verbod van dit soort vuurwerk.

Remkes wil dat er duidelijker regels voor vuurwerk komen, waarbij belangrijk is dat een verbod ook goed te handhaven is. Hij adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid om met betrokkenen als burgemeesters, politie en brandweer te gaan overleggen over een verbod.

Vrijdag riep burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, net als Remkes lid van de VVD, zijn eigen partij op om mee te werken aan een volledig verbod op consumentenvuurwerk. De VVD wil evenals coalitiegenoot CDA voorlopig niet dat er een algemeen vuurwerkverbod komt. Er moet worden ingezet op handhaving, vinden de partijen.

Remkes zei zondag dat aanpak van vuurwerk ook in Europees verband plaats moet vinden, omdat veel illegaal vuurwerk uit het buitenland komt.

De burgemeester wees erop dat het niet alleen in Den Haag onrustig was rond de jaarwisseling. "Dat is natuurlijk niet normaal. Daar ligt normvervaging en een verhuftering van de samenleving aan ten grondslag." Onder de arrestanten waren veel kinderen van 9 tot 12 jaar, zei Remkes, die vindt dat ouders meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Het is niet normaal dat ouders niet weten wat hun kinderen op zo'n avond uitspoken."