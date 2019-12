‘Remkes staat open voor alternatieve plannen’

Tijdelijk burgemeester Johan Remkes van Den Haag wil wel praten met inwoners van Duindorp en Scheveningen waar de georganiseerde vreugdevuren zijn afgeblazen, maar níet over het alsnog toestaan ervan. Dat liet zijn woordvoerster vrijdag weten omdat Duindorpers aangeven dat zij alsnog met hem willen overleggen over kleinere vreugdevuren. Aanleiding is de onrust van de afgelopen dagen in de wijk, die wordt veroorzaakt door jongeren die boos zijn nu ze geen vuurstapels mogen opbouwen.

Ook zal Remkes volgens haar welwillend kijken naar mogelijke alternatieven voor de vuren, die de wijken eventueel willen organiseren. „Als dat leuke plannen zijn, kijkt de gemeente wat nodig is om dit nog te kunnen realiseren.” In Scheveningen zijn er al ideeën volgens de woordvoerster.

De burgemeester heeft volgens haar twee dagen geleden Duindorp bezocht en zal dat de komende weken nog een paar keer doen. Dat gebeurt onaangekondigd en zonder media, om geen oploop op straat te veroorzaken. Remkes sprak met passanten en met politiemensen die aan het werk waren; het was geen overleg.