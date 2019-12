Remkes: relschoppers snel voor de rechter

Burgemeester Johan Remkes is bereid de komende weken „alles uit de kast te halen” om de situatie tijdens de komende jaarwisseling in Den Haag „beheersbaar” te houden. Relschoppers die de afgelopen dagen zijn aangehouden, moeten zo snel mogelijk voor de rechter verschijnen om gebiedsverboden op te leggen. Remkes wil voorkomen dat deze mensen met oud en nieuw op straat komen. Aangerichte schade moet worden verhaald op de daders, zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Dinsdag werd bekend dat Den Haag definitief geen toestemming geeft voor vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. De organisatoren voldoen niet aan de eisen en krijgen daarom geen vergunning. In de wijk Duindorp is het al enkele dagen onrustig. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden stenen en vuurwerk naar de politie.

Remkes is daarvan geschrokken en noemt dat „volstrekt ontoelaatbaar”. „Als men denkt dat men via rellen en intimidatie het bestuur onder druk kan zetten, dan zijn ze bij het gemeentebestuur en zeker bij mij aan volstrekt het verkeerde adres. Wij laten ons niet chanteren”, zei hij. „Mensen voelen zich geïntimideerd en durven niet meer de straat op. Het kan in dit land niet zo zijn dat de straat regeert.”