Remkes op zoek naar waarnemer Van der Laan

Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, gaat op zoek naar een waarnemend burgemeester van Amsterdam. Dinsdagavond kwamen de fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad bijeen op het provinciehuis om de procedure te bespreken na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan.

Op dit moment neemt locoburgemeester Kajsa Ollongren de taken van Van der Laan waar. Of de waarnemer buiten het college van burgemeester en wethouders wordt gezocht of dat ook leden van het stadsbestuur voor de functie in aanmerking komen, kon een woordvoerder van Remkes niet zeggen.

Van der Laan stierf op 5 oktober aan de gevolgen van longkanker. Hij is afgelopen zaterdag begraven.