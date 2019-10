Remkes in beeld als Haagse interim-burgemeester

VVD’er Johan Remkes is kandidaat om waarnemend burgemeester in Den Haag te worden. Dat bevestigen meerdere bronnen binnen het stadhuis tegen het ANP na een bericht van Omroep West. Remkes is voor de functie gevraagd en later woensdag hebben de Haagse fractievoorzitters een kennismaking met hem. Daarna moet duidelijk worden of de commissaris van de Koning in Zuid-Holland inderdaad Remkes benoemt tot waarnemer.

Remkes moet Den Haag besturen na het vertrek van partijgenote Pauline Krikke. Zij stapte zondag op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad concludeerde dat Den Haag jarenlang nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De stapels brandhout werden veel hoger dan afgesproken. Krikke en haar voorgangers, die als burgemeesters verantwoordelijk waren voor openbare orde en veiligheid, grepen niet of nauwelijks in. Bij de laatste jaarwisseling ging het daardoor mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan.

Het is de bedoeling dat de nieuwe waarnemer tot volgend jaar aanblijft. In die tijd moet de Haagse politiek in rustiger vaarwater komen. Komend voorjaar moeten de provincie, de Haagse fractievoorzitters en de minister van Binnenlandse Zaken beslissen wanneer de zoektocht naar een definitieve burgemeester wordt geopend.

De geboren Groninger Remkes was van 2010 tot 1 januari 2019 commissaris van de Koning in Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken (2002-2007) en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1998-2002). In het kabinet-Balkenende I (2002-2003) was hij bovendien vicepremier. Remkes zat tussen 1993 en 1998 en tussen 2006 en 2010 in de Tweede Kamer. Hij is Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Remkes leidt het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat eind vorige maand met voorstellen kwam om de uitstoot van stikstof te verminderen. Daarnaast is hij voorzitter van een staatscommissie die onderzoek doet naar mogelijke hervormingen van het parlementaire stelsel.