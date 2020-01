Remkes: groei luchtvaart alleen bij afname stikstof

De luchtvaart in Nederland kan alleen groeien als de stikstofuitstoot door de sector afneemt. Dat adviseert een commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes.

De gewenste groei van Schiphol en het openen van Lelystad Airport zouden dan ook alleen mogelijk zijn als de luchtvaart in zijn geheel minder stikstof uitstoot, oordeelt de adviescommissie. Alle sectoren moeten namelijk ‘stikstofruimte’ inleveren.

Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van stikstof door de sector groter is dan eerst gedacht. Van de totale stikstofneerslag in Nederland komt 0,7 tot 1,1 procent uit de luchtvaartsector. Maar het beeld dat de luchtvaart een grote vervuiler is op het gebied van stikstof, is dus onterecht, aldus de commissie.

De sector moet wel zijn bijdrage leveren. Remkes ziet vooral rond luchthavens kansen om stikstofneerslag te verlagen, zoals elektrisch taxiën en het inzetten van lichtere vliegtuigen.

Ook zou het goed zijn om ervoor te zorgen dat de manier waarop reizigers naar luchthavens reizen schoner wordt, zodat de uitstoot die samenhangt met vliegvelden vermindert. Mocht de luchtvaart zelf niet genoeg stikstof kunnen besparen, „dan moet de sector bijdragen aan de vermindering van uitstoot van andere sectoren alvorens ze zelf kan groeien”.

Na de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden, vroeg het kabinet Remkes om advies over de stikstofcrisis. In september bracht hij zijn eerste advies uit.