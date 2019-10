Remkes definitief waarnemend burgemeester

VVD’er Johan Remkes wordt waarnemend burgemeester in Den Haag. De fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad hebben woensdagavond in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, Jaap Smit, met Remkes gesproken.

De griffie van de gemeente Den Haag meldt dat de fractievoorzitters hun waardering uitspraken voor de snelle benoemen van een waarnemend burgemeester.

De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zien Johan Remkes als een goede waarnemend burgemeester van Den Haag. In een korte verklaring laten Halsema, Aboutaleb en Van Zanen weten dat ze hem verwelkomen in de G4, het overleg tussen de vier grote steden, en dat ze zich verheugen op de samenwerking.