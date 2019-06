Rembrandthuis toont verrassingen uit collectie

Het Rembrandthuis toont vanaf vrijdag de expositie Inspired by Rembrandt waarin te zien is hoe Hollandse meester al eeuwenlang een grote inspiratiebron is voor veel kunstenaars. Het gaat volgens het Amsterdamse museum om "de meeste opmerkelijke voorbeelden uit de museumverzameling".

De tentoonstelling, die tot en met 1 september duurt, laat naast werk van Rembrandt ook collectiestukken zien van Hercules Segers, Edgar Degas en Pablo Picasso. Daarnaast zijn Horst Janssen, Willem den Ouden, Charles Donker en Glenn Brown vertegenwoordigd op de expositie. Ook maakt de recent verworven ets De Heilige Familie in een woonvertrek uit 1643 van Ferdinand Bol deel uit van de expositie.

Het Rembrandthuis, het voormalige woonhuis en atelier van de beroemde zeventiende-eeuwse meester, is al ruim honderd jaar een museum met een eigen collectie. De verzameling bestaat vooral uit grafisch werk, zowel Rembrandts etsen maar ook prenten van voorlopers, tijdgenoten, moderne en hedendaagse kunstenaars die zich door Rembrandt hebben laten inspireren.

In 2019 is de viering van het Rembrandtjaar, het 350e sterfjaar van de kunstschilder. In het hele land zijn exposities te zien.