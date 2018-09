Rembrandthuis koopt werk Degas en Manet

AMSTERDAM (ANP- Op de tentoonstelling Rembrandt in Parijs in Museum Het Rembrandthuis zijn twee nieuwe aankopen te zien. Het gaat om werken van de Franse negentiende-eeuwse meesters Edgar Degas (1834-1917) en een van Édouard Manet (1832-1883). De aanwinsten laten volgens het museum Rembrandts invloed goed zien.

„De twee kunstwerken waren absoluut onmisbaar voor onze komende tentoonstelling Rembrandt in Parijs”, zegt museumdirecteur Lidewij de Koekkoek. De expositie, die op 21 september opent, laat zien dat de Nederlandse kunstschilder in de negentiende eeuw voor een groot aantal Franse avant-garde kunstenaars en impressionisten een icoon was. Volgens het museum is dit bij weinigen bekend.

„Grote namen als Édouard Manet, Edgar Degas, Odilon Redon en Theodore Rousseau namen Rembrandt en zijn werk als voorbeeld.” Ze beschouwden hem als een anti-academische cultfiguur, een kunstenaar die zich niets aantrok van academische regels. In navolging van Rembrandt gingen veel Franse kunstenaars etsen, wat tot een heropleving leidde van deze kunstvorm.

Degas maakte onder meer een kopie-ets naar een werk van Rembrandt, schilderde enkele zelfportretten in de trant van de Hollandse meester en maakte de door Het Rembrandthuis verworven tekening: ’Studie naar Rembrandt ‘David en Goliath’’. Van Manet heeft het museum de ets La convalescente bemachtigd, waarop zijn vrouw is te zien die herstellende is van een ziekte. Hiervoor liet hij zich inspireren door Rembrandts werken van zijn zieke vrouw Saskia.

De tentoonstelling laat verder nog zo’n zestig kunstwerken zien die vertellen over de periode waarin Rembrandt, tweehonderd jaar na zijn dood, als een ware ‘influencer’ een hele generatie Franse kunstenaars inspireerde te gaan etsen.