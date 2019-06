Rembrandt studeerde langer aan universiteit

Rembrandt studeerde langer aan de Leidse universiteit dan altijd is aangenomen. Dat blijkt uit een document over de studietijd van de schilder dat is gevonden in het archief in de bibliotheek van de Universiteit Leiden.

Op 20 mei 1620 schreef Rembrandt zich in als student aan de Leidse universiteit, zo valt te lezen in het al bekende inschrijvingsregister. Daar staat dat Rembrandt Harmensz. van Leiden, student letteren, 14 jaar oud, wonende bij zijn ouders, is geregistreerd.

Minder bekend is dat destijds studenten zich elk jaar opnieuw moesten inschrijven. Dat ook Rembrandt zijn inschrijving hernieuwde was tot nu toe geheel onbekend. Over het algemeen werd aangenomen dat Rembrandt niet langer dan een jaar stond ingeschreven aan de universiteit, omdat hij liever wilde schilderen en tekenen dan studeren. Het nu gevonden document met de herinschrijving uit 1622 toont aan dat hij langer heeft gestudeerd.

Hoe serieus Rembrandt studeerde, vertellen de historische documenten van inschrijving en herinschrijving in de universiteitsbibliotheek niet.