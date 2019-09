Rembrandt-navolgers trekken 150.000 bezoekers

Meer dan 150.000 mensen kwamen deze zomer naar het Amsterdamse Rijksmuseum voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. Deze expositie toonde 575 werken, gemaakt door kunstenaars uit binnen- en buitenland die zich lieten inspireren door de zeventiende-eeuwse meester.

Volgens het Rijks is het bezoekersaantal boven verwachting en kwamen er niet eerder zoveel mensen naar een zomertentoonstelling in het museum. In totaal stuurden zo’n 8500 mensen een kunstwerk in, waarop een selectie volgde.

De tentoonstelling liet onder meer 132 portretten zien van Rembrandt en 96 variaties op de Nachtwacht. Ook dienden veel van zijn andere schilderijen als bron van inspiratie. De makers - tussen de vier en in de negentig jaar oud - waren op 15 juli zelf bij de opening van de expositie.

Lang Leve Rembrandt was onderdeel van het Rembrandtjaar, het 350e sterfjaar van de kunstschilder. In het hele land zijn exposities te zien en worden activiteiten georganiseerd rond de Hollandse meester.