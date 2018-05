Rembrandt hangt in zijn „bonbondoosje”

Vier weken lang is de nieuwe Rembrandt te bewonderen in de Hermitage in Amsterdam. Het ceremoniële ophangen van het portret uit vermoedelijk 1634 oogde woensdag als een cursus inlijsten.

De nog lege lijst ligt op een tafel, de glasplaat die het werk zal beschermen wordt minutieus ontdaan van vingerafdrukken. Dan gaat de glasplaat in de lijst, er wordt een raamwerk op geschroefd en dan is daar hét moment: de trotse eigenaar Jan Six legt het schilderij in het raamwerk, dat wordt vastgezet en voorzien van ophanghaken en een stalen ophangkoord.

Met de nodige omzichtigheid wordt het ingelijste doek vervolgens opgehangen in een eigen zaaltje, waarna een stralende Six er een selfie mee maakt.

De ruimte fungeert als „bonbondoosje”, in de woorden van directeur Cathelijne Broers van de Hermitage. „Toen Jan Six ons vijf weken geleden benaderde of we dit werk konden ophangen, konden we gelukkig snel schakelen en dit zaaltje aanbieden.” Ze spreekt van een „beeldschoon” schilderij. In allerijl is een serie speciale wegwijzers gemaakt, die de bezoekers van de Hermitage rechtstreeks naar de Rembrandt leiden.

Kunsthandelaar en kunsthistoricus Six kocht het werk op een veiling in Londen voor 156.000 euro. Hij vermoedde direct dat het om een Rembrandt ging en kreeg daarvan bevestiging door diverse experts. Hij is van plan het doek te verkopen.