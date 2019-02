Rembrandt: alledaags en bijzonder tegelijk

Een persoonlijke favoriet heeft hij niet, maar hoofddirecteur Taco Dibbits van het Rijksmuseum geniet naar eigen zeggen enorm van de vele etsen van Rembrandt. „Ze geven een intiem beeld van het leven van de schilder.” Van die etsen zijn er vanaf vrijdag honderden te zien, waaronder tientallen verfijnde mini-etsjes.

In het kader van het Rembrandtjaar stelt het Rijks tot en met 10 juni voor het eerst zijn hele collectie Rembrandts tentoon: 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 etsen, de grootste verzameling ter wereld. De werken vormen een substantieel deel van het totale oeuvre van de Hollandse meester en tonen Rembrandts ontwikkeling als kunstenaar.

„Wie de tentoonstelling binnengaat, loopt zo Rembrandts leven binnen. Rembrandt maakt het alledaagse bijzonder en het bijzondere alledaags en herkenbaar”, aldus Dibbits.

De expositie begint bij Rembrandt zelf. We zien zijn leven als kunstenaar op gang komen, eerst nog bij zijn ouders in Leiden, later ook in Amsterdam, waar hij met zijn vrouw Saskia woont. „Als een soort Instagrammer maakte hij ‘snapshots’ van zijn leven: bijvoorbeeld Saskia in bed, een zwijn op straat, een schelp uit zijn collectie”, zegt prentenconservator Erik Hinterding.

In Amsterdam maakte Rembrandt naam als portretschilder. Dat leidt tot topstukken als de Nachtwacht, de Staalmeesters en de manshoge huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, en daarnaast tot etsen en tekeningen van vrienden en familieleden. Ook maakt Rembrandt veel zelfportretten. „Selfies, bijna. Hij bestudeert zichzelf in etsen, tekeningen en schilderijen, bijna als een fotograaf”, zegt Dibbits.

Het tweede deel van de tentoonstelling toont Rembrandt als verhalenverteller en laat vooral scènes uit de Bijbel zien, zoals het beroemde werk Isaak en Rebekka, beter bekend als Het Joodse bruidje.

Het Rembrandtjaar is het 350e sterfjaar van Rembrandt van Rijn. Er wordt met verschillende exposities in Nederland bij stilgestaan. Tegelijk met de overzichtstentoonstelling in het Rijks is een nieuwe biografie over Rembrandt uitgekomen. Onder de titel ‘Rembrandt. Biografie van een rebel’ schetst conservator Jonathan Bikker de hoogte- en dieptepunten in het leven van de schilder, die in zijn tijd de kunstwereld op zijn kop zette.