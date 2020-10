Relschoppers rond Pegida-demonstratie Eindhoven voor de rechter

De politierechter in Den Bosch behandelt woensdag en donderdag de zaken tegen achttien vermoedelijke relschoppers rond een demonstratie op 26 mei 2019 van de anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van openlijke geweldpleging.

De onlusten deden zich voor tijdens een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat. Een groep van enkele honderden tegendemonstranten gooide met stenen, hekken en andere voorwerpen. De Mobiele Eenheid voerde charges uit. De politie moest de kleine groep Pegida-demonstranten evacueren om hen in veiligheid te brengen. Daarna bleef het nog lang onrustig.

Vier politiemensen raakten licht gewond bij de ongeregeldheden. De politie pakte ter plaatse zo’n tien demonstranten op, tussen de 14 en 32 jaar, onder wie twee Belgen. Later werden nog meer verdachten ingerekend. Pegida wilde voor de moskee varkensvlees gaan eten en toespraken tegen de ramadan houden. Honderden jongeren met een met name Turkse achtergrond belaagden de demonstranten. In juni volgde opnieuw een confrontatie tussen Pegida en demonstranten.

De politierechter zou de zaken aanvankelijk in mei behandelen, maar de coronacrisis zette daar een streep door.

De zaken van de minderjarigen worden achter gesloten deuren afgedaan. Wanneer is nog niet bekend.