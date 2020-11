Relschoppers demonstratie Viruswaarheid voor politierechter

Bij de politierechter in Den Haag staan woensdag- en donderdagochtend dertien verdachten terecht voor relschoppen tijdens een demonstratie van actiegroep Viruswaarheid. De demonstratie op 21 juni werd aanvankelijk verboden, maar desondanks kwamen er alsnog mensen naar het Malieveld.

Na een korte betoging tegen de coronamaatregelen van het kabinet, kwam het tussen het Malieveld en station Den Haag CS tot confrontaties met de Mobiele Eenheid. Volgens de politie hebben relschoppers daarbij fors geweld gebruikt. Zo werd met stenen en rookbommen naar de politie gegooid. Een van de verdachten zou een politieagent die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt. Hij moet zich donderdag voor de politierechter verantwoorden.

Tijdens de ongeregeldheden werden in totaal 425 mensen gearresteerd en veelal met een boete heengezonden. Twaalf mensen werden direct opgepakt voor openlijke geweldpleging. In juli toonde de politie foto’s van overige verdachten op de website politie.nl en in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en die leidden tot meer arrestaties.