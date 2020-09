Relschopper Kanaleneiland opgepakt na vrijgeven beelden

Een van de jongeren die betrokken was bij de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland op 14 augustus is opgepakt, meldt de politie donderdag. Acht jongeren werden woensdag bij het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht herkenbaar in beeld gebracht.

De 17-jarige Utrechter meldde zich bij de politie naar aanleiding van de uitzending. Hij is aangehouden voor het gooien van een verkeersbord op de avond van de rellen. De beelden die van hem waren vrijgegeven, worden verwijderd. Beelden van de zeven andere verdachten worden aankomende dinsdag getoond bij Opsporing Verzocht, tenzij ook zij zich op tijd melden bij de politie.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.