Relletje om „westers koken”

De PvdA in Amsterdam is verontwaardigd over een woningverhuurder in Amsterdam die twee appartementen alleen wil verhuren als er ‘westers’ wordt gekookt. De partij heeft de zaak aangekaart bij het college van B en W.

„Beide appartementen zijn niet geschikt voor huurders die urenlang willen koken met veel kruiden (alleen ‘westerse manier’ van koken). Als u ‘westers’ kookt, kunnen we u een bezichtiging aanbieden”, mailde het bedrijf Executive Home Rentals (EHR) aan de Iraakse Maysaa Munaf, die in Amsterdam een baan heeft aangenomen als consultant en geïnteresseerd was in een woning.

De PvdA wil dat wordt bekeken of de verhuurder de wet heeft overtreden, welke consequentie dat moet hebben en of de gemeente een zakelijke relatie met het bedrijf onderhoudt.

Op de website trekt het bedrijf het boetekleed aan. „EHR Amsterdam heeft nooit willen discrimineren. De benoeming van ‘westers koken’ is onhandig en had meer doordacht moeten worden, daar geuren van intensief koken in het algemeen van toepassing zijn. Denk aan het koken van spruitjes of bloemkool of het bakken van een biefstuk.” Dat was volgens EHR van belang omdat het een appartement is „waar de keuken in open verbinding staat met de rest van de woning en waar potentieel geuroverlast naar en van buren mogelijk is.”