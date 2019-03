Rellende jongeren houden Urk in de greep

Urk is in de greep van relschoppende jongeren. Dinsdag zijn enkele raddraaiers opgepakt. Vanwege de gespannen situatie zijn dinsdagavond enkele catechisatielessen geschrapt.

„Het doet mij zeer dat vanwege het relschoppen in Urk Gods Naam gelasterd wordt”, zei koster Robert Korf van de christelijke gereformeerde Ichthuskerk woensdagmorgen.

Die kerk ligt pal naast de snackbar waar maandagavond rellen ontstonden. Die hebben te maken met een conflict tussen een groep Urker jongeren en een jonge plaatsgenoot van Marokkaanse afkomst.

De politie dreef maandagavond relschoppers met politiehonden en wapenstokken uiteen. Er werden brandjes gesticht en er werd met vuurwerk gegooid. Tijdens de ongeregeldheden werd ook een verslaggever van Omroep Flevoland belaagd.

Vuurwerkafval

Omdat het ook dinsdagavond bij de snackbar naast de kerk onrustig was, besloot koster Korf rond zeven uur een viertal catechisatielessen te stoppen. „Ik heb jongeren uit de les gehaald en naar huis gestuurd. De situatie begon buiten een beetje grimmig te worden. Ik ben zelf ook naar huis gegaan. Ik wil niks met die relschopperij te maken hebben.”

Woensdagmorgen nam hij poolshoogte bij de kerk. „Gelukkig is er geen schade aan de kerk. Wel ligt er allerlei vuurwerkafval.” Korf zegt „verdrietig” te worden van het wangedrag van Urker jongeren.

Relationele sfeer

De rellen begonnen maandagavond bij de snackbar aan de Richel in Urk. Tientallen Urker jongeren keerden zich tegen een 18-jarige plaatsgenoot van Marokkaanse afkomst. Er doen verschillende verhalen de ronde over de toedracht van het conflict. De politie houdt het erop dat de aanleiding voor de ruzie in het vissersdorp in de „relationele sfeer” ligt.

Urker jongeren drongen maandagavond de aan de Noorderpalen gelegen ouderlijke woning van de Marokkaanse jongeman binnen. Daarbij werd ook zijn 36-jarige moeder belaagd. Zij raakte volgens de politie lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Voor de mishandeling in de woning is dinsdag een 18-jarige Urker aangehouden. Hij had zichzelf bij de politie gemeld. Dinsdag is ook een 21-jarige Urker aangehouden. Hij had een filmpje op internet gezet waarin hij de 18-jarige jongen kennelijk bedreigt. „Jij gaat kogels eten vriend”, zegt de Urker die een (nep)wapen draagt. Niet uitgesloten is dat de actie een misplaatste grap is.

Wraak

Dat ook de moeder van de 18-jarige jongeman gewond is geraakt heeft bij menigeen kwaad bloed gezet, ook in Marokkaanse kringen buiten Urk. Zo riepen sympathisanten van de Marokkaanse jongeman op om vrijdag wraak te nemen.

De politie sloot dinsdag de afritten naar Urk vanaf de snelweg A6 af om te voorkomen dat mensen van buiten Urk verhaal kwamen halen. Ook andere toegangswegen werden in de gaten gehouden. Bij die controles zijn twee mannen aangehouden. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich. De politie heeft die in beslag genomen.

De lokale krant Het Urkerland meldt dat een Urker vrachtwagenchauffeur naar verluidt dinsdagavond is bedreigd langs de A27. Een groep mannen van vermoedelijk Marokkaanse komaf had ”Urk” op zijn trailer zien staan.

Burgemeester Van Maaren van Urk noemde het dinsdag „volstrekt ontoelaatbaar” dat de familie door Urker jongeren is belaagd. Hij is ook slecht te spreken over toeschouwers die toestroomden. „Iedereen moet zich gedragen zoals van een respectvol burger verwacht mag worden.” Van Maaren bezocht dinsdag het belaagde gezin. Hij vertelde de familie dat „de politie maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.”

Een jeugdagent in Urk vroeg op Twitter aan Urker ouders of ze wel weten waar hun kind is. „Niet thuis? Zorg dat ze thuiskomen. Dit is niet normaal!!”

Wilders

De rellen in Urk trekken ook de aandacht van landelijke politici. Tweede Kamerlid Azarkan van DENK roept in een video op tot kalmte. „Ik wil speciaal Geert Wilders vragen om afstand te nemen van deze groep hooligans die zijn naam scandeerden toen ze het gezin aanvielen.”

In Urk wonen en werken sinds tientallen jaren honderden allochtonen, niet zelden van Marokkaanse komaf. Velen van hen zijn actief in de visindustrie. De vader van het belaagde Marokkaanse gezin is visser op een kotter.