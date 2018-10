Rellen bij Halloween in Zoetermeer

Zo’n 55 jongeren hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een grootschalig Halloweenfestijn in Zoetermeer rellen veroorzaakt. Twee relschoppers zijn aangehouden.

Dat bevestigde een politiewoordvoerster maandag desgevraagd. De groep gooide rond de afloop van het griezelfestijn zwaar vuurwerk in het publiek in de binnenstad. In totaal zijn vijftig politiemensen ingezet, onder wie leden van het parate peloton (vergelijkbaar met de mobiele eenheid). „De groep jongeren wilde niet weg en bleef vuurwerk gooien. Daarom heeft de politie een linie gevormd.” Een 16-jarige Zoetermeerder die vuurwerk gooide naar de politie is aangehouden. Ook een jongeman van 18 jaar uit Berkel en Rodenrijs is opgepakt. Hij weigerde een politiebevel op te volgen.

CU/SGP-raadslid Arco Weening wil de ongeregeldheden aankaarten in de gemeenteraad van Zoetermeer. Zijn fractie uitte recent tegenover burgemeester Aptroot (VVD) van Zoetermeer zorgen over „de toenemende extremiteiten” tijdens Halloween. „De burgemeester beloofde om poolshoogte te nemen. Maar uit zijn tweets afgelopen weekend blijkt vooral dat hij blij is dat Zoetermeer zich zo heeft geprofileerd”, aldus Weening maandagmorgen.

Verslag Weening by RD on Scribd

Het Zoetermeerse CU/SGP-raadslid is „geschokt” over de taferelen die hij vrijdagavond met eigen ogen zag op het Halloweenfestijn, waar enkele tienduizenden bezoekers op afkwamen. „Ik trof bijvoorbeeld een groepje mensen aan die een heuse duivelaanbidding nabootsen. Op de grond is een cirkel met vijfpuntige ster, een pentagram, getekend. Dit symbool wordt veel gebruikt in heksenkringen. In de cirkel liggen drie jongeren, die, zo lijkt het, uit de dood worden opgewekt. Vier satanisch uitziende mannen spreken Latijnse spreuken uit. Het gaat over ”inferno”, de hel. Een van de vier is gehuld in een monnikspij met een groot kruis om zijn nek. Hoezo is Halloween niet doordrenkt van religieuze of zo u wilt antireligieuze symboliek?”

Een Halloweenfestijn bij McDonald’s in Doetinchem leidde vrijdag tot een verkeerschaos.