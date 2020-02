Religieuze kroon vanuit Nederland na decennia terug in Ethiopië

Een vermoedelijk gestolen religieuze kroon uit de achttiende eeuw die jarenlang in het geheim werd bewaard in het appartement van een ambtenaar in Rotterdam, wordt donderdag teruggegeven aan Ethiopië. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft de koperen schat meegenomen.

Ze brengt een eendaags bezoek aan het land in de Hoorn van Afrika. Premier Abiy Ahmed is bij de overhandiging aanwezig.

De voormalige Ethiopische asielzoeker Sirak Asfaw vond de kroon toevallig in 1998 in de tas van een bezoeker uit Ethiopië. Asfaw dacht dat de schat gestolen was, maar wilde hem niet teruggeven aan het toenmalige bewind in Ethiopië. Hij vreesde dat het mogelijk betrokken was bij de verdwijning van de kroon.

Asfaw bewaarde de kroon meer dan twee decennia in zijn woning in de havenstad. Met de komst van de hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed was volgens Asfaw de tijd rijp om de kroon terug te geven aan Ethiopië. Hij is ook bij de overhandiging in Addis Abeba.