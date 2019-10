Relationele problemen oorzaak gezinsmoord

De politieman die op 9 september in Dordrecht zijn vrouw, zijn twee dochters en ten slotte zichzelf doodschoot, heeft zijn oudste dochter (12) vlak vóór het geweldsdrama gemaand naar huis te komen. De man kwam op de bewuste dag thuis van zijn werk en is teruggegaan naar het politiebureau om zijn dienstwapen op te halen. Nog geen anderhalf uur later kreeg de politie de melding over het schietincident.

Dat blijkt uit het onderzoek dat de rijksrecherche heeft gedaan. De man is door relationele problemen tot zijn daad gekomen, concludeert de rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man alleen heeft gehandeld.

Nadat de man zijn wapen had opgehaald, belde hij zijn oudste dochter, die toen niet thuis was, aldus de bevindingen van de rijksrecherche. Hij heeft haar gezegd dat ze naar huis moet komen. De andere dochter (8) was wel thuis.

De man zelf en zijn beide dochters zijn ter plaatse in de woning aan de Heimerstein overleden. De moeder van de twee kinderen bezweek later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.